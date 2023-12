Roma, 22 dic. (LaPresse) – “Siamo in stretto e costruttivo dialogo con tutte le parti coinvolte, ma non commentiamo le speculazioni sull’esito della verifica della Commissione Ue. Continuiamo a ritenere che l’Ue prenderà una decisione il prima possibile”. Lo scrive Lufthansa in una nota, riferendosi all’esame – attualmente ancora in corso da parte della Commissione europea – dell’operazione con cui il colosso dei cieli tedesco dovrebbe acquisire una quota di minoranza di Ita Airways. La domanda è stata formalmente inviata a Bruxelles lo scorso 30 novembre 2023, ricorda la compagnia guidata da Carsten Spohr.

