Milano, 22 dic. (LaPresse) – L’inchiesta della Procura di Milano sul pandoro ‘Pink Christmas’ di Balocco ‘griffato’ Chiara Ferragni si allarga anche caso delle uova di Pasqua Dolci Preziosi che coinvolge sempre la nota influencer. Sulla scrivania del procuratore aggiunto Eugenio Fusco è giunto infatti un secondo esposto, che è confluito nel fascicolo per ora senza indagati e senza ipotesi di reato aperto a seguito della denuncia presentata da Codacons e Assourt in oltre 100 procure d’Italia. Dopo aver dato ieri il mandato alla Guardia di finanza di Milano per acquisire dall’Antitrust i documenti riguardanti la vicenda Balocco, lo stesso pm ha firmato questa mattina – secondo quanto si apprende – la delega alle Fiamme Gialle per la vicenda delle uova pasquali. Resta improbabile che si arrivi alla contestazione del reato di truffa, mentre gli inquirenti stanno approfondendo l’eventuale profilo di frode in commercio.

