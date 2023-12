Roma, 22 dic. (LaPresse) – Il Cda di Acea, riunitosi in data odierna, previo esame preliminare da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha approvato la definizione e presentazione a Roma Capitale, da parte di a.cities S.r.l., società interamente controllata da Acea, di una proposta spontanea di project financing per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’articolo 193 del Codice dei Contratti Pubblici, dell’intervento relativo alla gestione, ammodernamento e digitalizzazione della rete e del servizio di illuminazione pubblica della città di Roma e della realizzazione di servizi innovativi di smart city. E’ quanto si legge in una nota.

