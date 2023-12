Torino, 21 dic. (LaPresse) – “Il Barcellona esprime la propria soddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha valutato il progetto della Superlega proposto da A22 Sports”. Così il club blaugrana in una nota. “Essendo uno dei club promotori del progetto della Superlega, il Barcelona ritiene che la sentenza apra la strada a una nuova competizione calcistica di alto livello in Europa, opponendosi al monopolio del mondo del calcio, e desidera – si legge – avviare nuove discussioni sul percorso che l’Europa le competizioni dovrebbero assumere in futuro”. “Nell’anno in cui il club celebra il suo 125° anniversario, il Barça desidera continuare a offrire la propria esperienza e conoscenza di diversi sport per proporre soluzioni alle problematiche attuali dello sport d’élite. Per questo – spiega ancora – dichiara il proprio sostegno alla Superlega promossa da A22 e incoraggia un dibattito costruttivo tra gli organismi calcistici nazionali e internazionali, che ora trova conferma nella sentenza odierna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”.

