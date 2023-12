Milano, 21 dic. (LaPresse) – Il padre di David Kozak, sospetto killer della sparatoria nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga, è stato trovato morto questa mattina. Lo ha dichiarato il capo della polizia Martin Vondrasek. L’uomo è stato trovato senza vita a Hostoun, nel distretto centrale di Kladensk, in Boemia centrale. In precedenza la polizia aveva fatto sapere di essere alla ricerca di un giovane del 1999 in relazione alla morte violenta di un uomo classe 1968 avvenuta nella regione.

