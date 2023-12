Milano, 21 dic. (LaPresse) – È David Kozak, studente ceco di 24 anni, l’uomo che ha aperto il fuoco alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga, uccidendo 10 persone. Il giovane è stato eliminato, come ha riferito la polizia. Kozak era uno studente di filosofia. Si era laureato in studi storico-europei e ha poi conseguito un master in storia, concentrandosi sulla storia della Polonia.

