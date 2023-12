Milano, 21 dic. (LaPresse) – “Mi presento, mi chiamo David e voglio attaccare una scuola e poi suicidarmi”. Era ciò che David Kozak, studente ceco di 24 anni, scriveva negli scorsi giorni su Telegram, prima di aprire il fuoco oggi nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo IV di Praga. Lo riportano i media cechi. “Ho sempre desiderato uccidere, pensavo che in futuro sarei diventato un maniaco”, si legge nei suoi messaggi, “poi, quando Ilnaz Galyaiev ha fatto esplodere la sua scuola, mi sono reso conto che era molto più vantaggioso commettere omicidi di massa che seriali. Mi sono seduto, ho aspettato, ho visto l’azione di Alina nel mio sogno e mi ha dato l’ultima spinta. Era come se fosse venuta in mio aiuto dal cielo al momento giusto”. Kozak fa riferimento ad Alina Afanaskina, 14 anni, che ha ucciso una compagna di classe e ferito altre persone usando la pistola di suo padre a Bryansk, in Russia, e a Ilnaz Galyaiev, autore 19enne di una strage all’interno della sua scuola a Kazan, sempre in Russia, nel maggio 2021.

