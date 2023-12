Roma, 21 dic. (LaPresse) – “Tajani ha chiarito a Meloni e Salvini che se il Mes fosse andato in aula avremmo avuto questa posizione. Nessun blitz. Comunque il governo regge, è solido, non vi preoccupate”. Così il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli intercettato dai cronisti in Transatlantico dopo la bocciatura della ratifica del Mes. “Sul Patto di Stabilità si è ottenuto tutto quello che si poteva ottenere e abbiamo portato a casa un risultato importante sull’immigrazione. Per noi arrivavamo a Natale con questo. FI avrebbe preferito che oggi fosse stata la celebrazione di un successo, potevano non accogliere nulla delle nostre proposte e poi passato in secondo piano il fatto storico della solidarietà sui migranti”, ha aggiunto.

