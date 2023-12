Rafah (Striscia di Gaza), 21 dic. (LaPresse/AP) – Un rapporto pubblicato oggi dalle Nazioni Unite rileva che più di mezzo milione di persone a Gaza stanno “morendo di fame” a causa dell’insufficiente quantità di cibo che è entrata nel territorio dallo scoppio della guerra, ormai più di 2 mesi fa. “È una situazione in cui più o meno tutti a Gaza sono affamati”, ha detto il capo economista del Programma alimentare mondiale Arif Husain, avvertendo che, se la guerra tra Israele e Hamas continuerà agli stessi livelli e le consegne di cibo non saranno ripristinate, la popolazione potrebbe affrontare “una vera e propria carestia entro i prossimi sei mesi”. Il rapporto pubblicato da 23 agenzie Onu e non governative ha rilevato che l’intera popolazione di Gaza è in crisi alimentare, con 576.600 persone a livelli catastrofici di fame.

