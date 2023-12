Roma, 20 dic. (LaPresse) – Pornhub entra nella lista delle piattaforme Vlop monitorate dall’Ue sulla base delle norme della Dsa, la legge sui servizi digitali. Lo annuncia la Commissione europea. Nell’elenco figurano anche altri due siti per adulti: Stripchat e XVideos. L’inserimento “consentirà un maggiore controllo e responsabilità dei loro algoritmi e processi. I Dsa dimostrano ancora una volta di essere uno strumento essenziale per garantire che la tecnologia rispetti i diritti fondamentali dei cittadini europei”, afferma la vice presidente della Commissione, Margrethe Vestager. “Continueremo a designare le piattaforme che soddisfano le soglie e a garantire che rispettino gli obblighi previsti dalla Dsa. Sono stato molto chiaro sul fatto che creare un ambiente online più sicuro per i nostri figli è una priorità di applicazione dei Dsa”, dice il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata