Milano, 20 dic. (LaPresse) – “Tutto ciò che ha a che fare con la cultura di un Paese e i suoi significati religiosi non può essere imposto per legge”. Lo dice a LaPresse Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, in merito alla proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere obbligatorio il presepe nelle scuole.

