Milano, 20 dic. (LaPresse) – “Giorgia Meloni mette una grande ipoteca sul futuro dell’Italia. Questo compromesso raggiunto tra i governi è un cattivo compromesso per l’Italia”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di Tg2 Post, parlando dell’accordo sul Patto di stabilità. “La proposta che aveva fatto la Commissione prevedeva di costruire il percorso anche per il rientro del debito Paese per Paese. Questo compromesso reintroduce quei rigidi parametri quantitativi sulla riduzione del debito e del deficit che sono stati tanto dannosi per l’Italia e per l’Europa, a cui questo governo rischia di consegnarci di nuovo”, ha aggiunto Schlein.

