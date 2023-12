Roma, 20 dic. (LaPresse) – “Le critiche al mio presepe con le due madonne? Il mio gesto vuole essere un’occasione di incontro e di confronto e non di scontro ideologico che è più che altro legato alla politica”. Lo dice a LaPresse don Vitaliano della Sala, parroco di Capocastello (Avellino), in Irpinia, che quest’anno nel presepe ha messo due mamme per il bambinello.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata