Roma, 20 dic . (LaPresse) – Sono 3 milioni i veicoli non assicurati che circolano in Italia e che spesso sono la causa, insieme a quelli non revisionati, a causare incidenti con fuga ovvero la pirateria stradale. Inoltre la mancata copertura assicurativa dei veicoli sottrae dal gettito erariale circa 3mln di euro. Su tutto il territorio nazionale, in pochi giorni con 1267 posti di controllo sono state elevate 2564 sanzioni, su più di 38 mila veicoli controllati con il sistema Street Control, per mancanza di copertura assicurativa e senza revisione. Lo hanno spiegato, il direttore generale dell’Ania, Umberto Guidoni, e il direttore del servizio di polizza Stradale, Filiberto Mastrapasqua, durante l’incontro con la stampa di fine anno nella sede dell’Ania a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata