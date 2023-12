Milano, 20 dic. (LaPresse) – È accusato di omicidio aggravato Fandaj Bujar, 41enne di origini kosovare, indagato per la morte di Vanessa Ballan, 27 anni, uccisa a Riese Pio X, in provincia di Treviso, nella giornata di ieri. L’uomo, individuato nella tarda serata di ieri dai Carabinieri di Treviso all’esito di estese ricerche, poco fa è stato condotto in carcere a Treviso dai militari dell’Arma. Bujar, secondo quando riferito a LaPresse, non ha reso dichiarazioni.

