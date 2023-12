Roma, 20 dic. (LaPresse) – Omicidio nel carcere di Viterbo dove ieri sera, intorno alle 22, un detenuto è stato strangolato a mani nude dal compagno di cella. A nulla sono valsi i tentativi di salvare l’uomo: il detenuto è deceduto per asfissia. Sono in corso le indagini per chiarire i dettagli di quanto avvenuto. A quanto si apprende l’autore del gesto è un 21enne. La vittima, invece, aveva 49 anni.

