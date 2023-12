Milano, 19 dic. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy ha parlato di una “grande vittoria sul Mar Nero” contro la Marina russa nel corso dell’anno, sottolineando che Mosca lì non ha più il dominio. Lo ha detto durante la conferenza stampa di fine anno, come riporta la Bbc. Zelensky ha aggiunto che la Marina russa non è più in grado di impedire all’Ucraina di commerciare attraverso il Mar Nero e che la Russia è stata costretta a ritirare le sue navi da guerra dalla Crimea occupata dai russi e annessa da Mosca nel 2014.

