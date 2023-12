Milano, 19 dic. (LaPresse) – Una donna di 27 anni è stata accoltellata e uccisa nella sua abitazione a Riese Pio X, in provincia di Treviso. La donna, secondo quanto apprende LaPresse, presenta numerose ferite riconducibili a un’arma da taglio. A chiamare i soccorsi è stato un vicino di casa della donna che ha allertato il 118. Anche il compagno della donna – secondo quanto riferiscono fonti qualificate – ha allertato i soccorsi. I carabinieri sono giunti sul posto dopo essere stati avvisati dal Suem 118. Sono in corso le indagini per comprendere la dinamica di quanto accaduto e per trovare l’arma del delitto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata