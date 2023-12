Milano, 19 dic. (LaPresse) – L’Aula del Senato ha approvato con 85 voti favorevoli, 51 contrari e nessun astenuto il ddl di conversione del decreto legge n.161 recante disposizioni urgenti per il Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano nel testo proposto dalla Commissione Esteri e Difesa. La maggioranza richiesta era di 69, 136 i senatori votanti su 137 presenti. Il provvedimento passa adesso all’esame della Camera.

