Roma, 19 dic. (LaPresse) – “La povertà assoluta in Italia negli ultimi 15 anni è triplicata. Tra coloro che si rivolgono alle strutture della Caritas vi sono tanti uomini separati, prevalentemente italiani. Un fenomeno sicuramente in crescita negli ultimi anni. A loro, si aggiungono persone che hanno un contratto di lavoro regolare ma povero, sottopagato, che non gli permette di arrivare a fine mese. Il freddo? E’ un problema, esattamente come lo è il caldo. Le temperature estreme uccidono quando si è in mezzo alla strada”. Lo dice a LaPresse Giustino Trincia, direttore della Caritas diocesana di Roma. “La solidarietà a Roma fortunatamente non è mai mancata, ma non possiamo pensare in maniera ipocrita di risolvere tutto con la solidarietà. I diritti che appartengono alla dignità umana vanno promossi e tutelati. Il diritto alle cure sanitarie, il diritto alla casa, ad un giusto compenso, il diritto ad avere un pasto caldo sulla tavola. Sono diritti che vanno rispettati in nome della giustizia e non per solidarietà. La solidarietà non può giustificare le omissioni o i ritardi di chi deve provvedere e non lo fa. E questo è un discorso che interpella la politica e le istituzioni a tutti i livelli. E’ troppo comodo ricordarsi dei poveri solo a Natale, mettendosi in pace la coscienza con una carità pelosa che non fa bene”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata