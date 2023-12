Roma, 19 dic. (LaPresse) – “Il ministero della Difesa sta ragionando sul fatto di potere utilizzare ‘Atlanta’, e una nave dell’operazione ‘Atlanta’, per partecipare a una missione in un’area che rischia di far saltare l’economia, soprattutto la nostra”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando a proposito della situazione in Mar Rosso, precisando che “al momento non è ancora stato deciso nulla”.

