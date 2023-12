Firenze, 19 dic. (LaPresse) – La procura di Firenze, nell’ambito del processo per la bancarotta delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv ha chiesto la condanna a cinque anni per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori del leader di Italia Viva Matteo Renzi. Secondo l’accusa i coniugi Renzi sarebbero stati gli amministratori di fatti delle tre cooperative che avrebbero usato per aumentare il volume di affari dell’impresa di famiglia, Eventi 6, portandole poi dolosamente al fallimento.

