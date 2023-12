Reggio Emilia, 19 dic. (LaPresse) – “Gli anni a Danish Hasnain? Molto meno di quello che ha chiesto la procura, ciononostante farò appello, perché accetto la condanna per avere disperso, sottratto, occultato il cadavere, del resto lo ha fatto ritrovare e si è ascritto la paternità di questo atto, però, impugnerò la condanna per omicidio”. Lo ha detto Liborio Cataliotti, avvocato dello zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, che è stato condannato a 14 anni per la morte della 18enne, precisando che “tutte le mie richieste subordinate, l’esclusione dei motivi abbietti, dei motivi futili, della premeditazione, financo lo sconto del rito che gli era stato negato in udienza preliminare, infine le circostanze attenuanti generiche tutte le altre richieste sono state accolte” ma “non quella che mi sta più a cuore, cioè quella del concorso nell’omicidio”. Allo zio non sono state riconosciute le aggravanti e gli sono state concesse le attenuanti generiche.

