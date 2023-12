Reggio Emilia, 19 dic. (LaPresse) – Ikram Ijaz e Nomanhulaq, cugini di Saman Abbas, sono stati assolti ‘per non aver commesso i fatti’ a loro ascritti dalla corte di Assise di Reggio Emilia in merito alla morte della 18enne di origini pachistane residente a Novellara (nel Reggiano), trovata morta l’anno scorso, dopo essersi opposta a un matrimonio forzato. Per loro è stata ordinata l’immediata liberazione.

