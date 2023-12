Genova, 18 dic. (LaPresse) – “Siamo quasi a 19 mila vittime civili palestinesi, la maggior parte donne e bambini: è una delle carneficine della popolazione civile più consistenti della storia, in un lasso temporale così ristretto e non si può rimanere indifferenti. E’ vergognoso che i Paesi occidentali, l’Europa e tutto il mondo non sanzionino il governo israeliano per una carneficina che aumenta ogni giorno”.

