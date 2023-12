Milano, 18 dic. (LaPresse) – Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente frontale tra due auto in Valfurva, in provincia di Sondrio. Il giovane era al volante di una delle due auto coinvolte nell’incidente. Per lui, purtroppo, i soccorsi di Areu 118 hanno potuto solo constatare il decesso sul posto. Nell’auto, con il 18enne, anche una ragazza di 16 anni che ha riportato un trauma al torace ed è stata trasportata all’ospedale di Sondalo.

