Milano, 18 dic. (LaPresse) – “Almeno 215 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19 acquistati dai Paesi dell’Ue al culmine della pandemia sono stati buttati via per un costo stimato per i contribuenti di 4 miliardi di euro”. È quanto emerge da un’analisi del sito Politico, che si basa sui numeri forniti da 19 Paesi europei. I calcoli mostrano che i Paesi dell’Ue hanno scartato una media di 0,7 vaccini per ogni membro della loro popolazione. In cima alla scala c’è l’Estonia, che ha scartato più di una dose per abitante, seguita da vicino dalla Germania, che ha buttato via il maggior volume grezzo di vaccini. L’Italia risulta aver buttato 49 milioni di dosi, lo 0,8 per ogni cittadino.

