Milano, 18 dic. (LaPresse) – Al 31 dicembre 2022 la popolazione in Italia conta 58.997.201 residenti. Rispetto al 2021 si registra una flessione pari a -32.932 individui, a sintesi di un calo significativo dovuto a una dinamica demografica ancora negativa pari a -179.416 persone e di un recupero censuario pari a + 146.484 persone. È quanto emerge dal report Popolazione residente e dinamica demografica dell’Istat, per il 2022, che fotografa ancora in calo la popolazione residente in Italia.

