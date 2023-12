Campobasso, 18 dic. (LaPresse) – Un incendio è divampato, attorno all’una della notte in un’abitazione di Colle Calcare, a Campobasso. Pesantissimo il bilancio della tragedia: un bambino di 9 è morto per asfissia, mentre la sorellina di 4 anni, il fratello di 12 e la madre trentacinquenne sono ricoverati in ospedale, al Cardarelli. La piccola è in condizioni gravi.

