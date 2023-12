Roma, 18 dic. (LaPresse) – “La piattaforma per inviare la domanda di Assegno di inclusione sociale è attiva da oggi, in anticipo rispetto ai tempi previsti, e alle ore 13 erano state già trasmesse e acquisite 40mila domande, in gran parte frutto dell’inserimento diretto da parte del cittadino, per circa il 50%. Il resto viene dall’attività dei patronati”. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in conferenza stampa sull’assegno di inclusione, sottolineando che i dati dovrebbero rassicurare “chi temeva una procedura troppo complessa per gli utenti”.

