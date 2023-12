Milano, 17 dic. (LaPresse) – L’ambasciata d’Italia a Budapest, in stretto raccordo con la Farnesina, si è attivata per prestare ogni necessaria assistenza alla cittadina italiana Ilaria Salis, arrestata a Budapest l’11 febbraio scorso. È quanto si apprende da fonti informate. I funzionari dell’Ambasciata hanno svolto regolari visite consolari con cadenza mensile, l’ultima delle quali il 13 dicembre scorso, in occasione delle quali è stato possibile portare alla connazionale generi di conforto e di prima necessità. I rappresentanti dell’Ambasciata hanno anche partecipato alle udienze in veste di uditori. È già prevista la loro presenza in qualità di osservatori alla prossima udienza, prevista per il 29 gennaio.

