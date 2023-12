Roma, 17 dic. (LaPresse) – “Questa settimana in Spagna la sinistra mediatica e politica ha manipolato le mie parole” su Pedro Sanchez “per linciarmi sulla pubblica piazza”, “questa manipolazione è arrivata fino in Italia”, e “voglio dire che non auguro a nessuno, neanche a un corrotto e a un traditore di essere appeso per i piedi”. Lo ha detto il leader di Vox Santiago Abascal nel suo intervento ad Atreju, riguardo all’intervista rilasciata al quotidiano argentino Clarin. L’appendere qualcuno per i piedi “lo reputo ripugnante ogni volta che è accaduto nella storia”, ha aggiunto Abascal, sottolineando che ciò è qualcosa che piace agli altri che “non rispettano la vita umana”. “La sinistra sempre manipolerà le nostre parole e sempre mentirà sulle nostre intenzioni e sempre occulterà le nostre verità”, ha rimarcato Abascal, affermando che, per evitare che trionfino le manipolazioni è “importante riunirci e parlarci direttamente”.

