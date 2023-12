Roma, 17 dic. (LaPresse) – “Grazie a Giorgia per il suo esempio, per il suo lavoro e soprattutto per la sua amicizia in tempi tanto difficili per la Spagna”. Lo ha detto il leader di Vox Santiago Abascal nel suo intervento ad Atreju. “Noi non lo dimenticheremo”, ha affermato il leader, ripetendo la frase in spagnolo e in italiano. Abascal ha ringraziato poi Fratelli d’Italia, “per questa storia interminabile di lotta, speranza ed entusiasmo”.

