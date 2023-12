Roma, 17 dic. (LaPresse) – L’abolizione del reddito di cittadinanza? “Lo riferei mille volte. Occorre distinguere tra chi può lavorare e chi no, si chiama giustizia. Io non intendo comprare il consenso della gente”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla kermesse di FdI, Atreju, in corso a Roma.

