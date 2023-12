Roma, 17 dic. (LaPresse) – “Continuo a ricevere da Gaza notizie molto gravi e dolorose. Civili inermi sono oggetti di maltrattamenti e spari. E questo è avvenuto persino all’interno del complesso parrocchiale della Santa Famiglia dove non ci sono terroristi ma famiglie, bambini, persone malate con disabilità, suore”. Lo ha detto Papa Francesco a conclusione dell’Angelus in piazza San Pietro. “Una mamma e sua figlia sono state uccise – ha detto – e altre persone uccise dai tiratori scelti, mentre andavano in bagno. È stata danneggiata la casa delle suore di Madre Teresa, colpito il loro generatore. Qualcuno dice è il terrorismo, è la guerra. Sì, è la guerra, è il terrorismo. La ScritturaA, 17 dic. (LaPresse) – dice che Dio fa cessare le guerre, rompe gli archi e spezza le lance. Preghiamo il Signore per la Pace”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata