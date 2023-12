Roma, 17 dic. (LaPresse) – Il pronto soccorso dell’ospedale al-Shifa, nel nord di Gaza, è “un bagno di sangue” con centinaia di pazienti feriti all’interno e nuovi pazienti in arrivo ogni minuto. Lo ha affermato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, avvertendo che “decine di migliaia di sfollati stanno usando l’edificio e il terreno dell’ospedale come rifugio” e che c’è “una grave carenza” di acqua potabile e cibo. Le sale operatorie non funzionano a causa della mancanza di carburante, ossigeno e altre forniture, ha dichiarato l’Oms dopo che una delle sue squadre ha consegnato ieri all’ospedale materiale medico, insieme ad altre agenzie delle Nazioni Unite.

