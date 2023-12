Roma, 17 dic. (LaPresse) – “Va fatta la riforma della giustizia, è una scelta di libertà. Continuiamo a fare questa battaglia perché è una battaglia giusta. Vogliamo che il giudice sia libero, vogliamo innalzare il suo ruolo quando diciamo ‘separiamo le carriere’, perché non deve essere condizionato e condizionabile dal suo collega di lavoro. L’accusa deve stare sullo stesso paiano della difesa, è il giudice terzo che tiene in mano la bilancio e capisce se pesca da una parte o dall’altra. Una scelta in nome della libertà”. Così il vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani, intervenendo alla kermesse di FdI, Atreju, in corso a Roma.

