Roma, 17 dic. (LaPresse) – “Non si illudano di trovarci divisi per la campagna elettorale per amministrative ed europee, si sbagliano di grosso”. Così il vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani, intervenendo alla kermesse di FdI, Atreju, in corso a Roma. “Questa alleanza di centrodestra è stata scelta dal popolo italiano per governare e sono convinto che governeremo anche i prossimi cinque anni”, ha aggiunto.

