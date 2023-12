Roma, 17 dic. (LaPresse) – “Voglio ringraziare Matteo Salvini e Antonio Tajani per 14 mesi di lavoro insieme che sono anche 14 mesi di amicizia, condivisione, lealtà. Il centrodestra esiste da 30 anni non per un incidente della storia ma per una condivisione di valori, e vogliamo mandare un ringraziamento a Silvio Berlusconi nel primo Atreju in cui non c’è più”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla kermesse di FdI, Atreju, in corso a Roma.

