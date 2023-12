Roma, 17 dic. (LaPresse) – “Tutti conoscono il mio amore per Tolkien e la straordinaria metafora che è. Qualcuno dice che è l’unico libro che ho letto e io continuo a citarlo per non togliere alla sinistra una delle poche certezze che ha. Lo amo ancora di più ora perché Tolkien aveva ragione, quell’anello è insidioso, cerca di farti perdere il senso della realtà. Ma una cosa è più forte di quell’anello: si chiama compagnia. Quell’anello non ci avrà mai: siamo le stesse persone che eravamo ieri e saremo domani le stesse persone che siamo oggi, e porteremo a termine il nostro lavoro”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, nel suo intervento ad Atreju, la festa di FdI in corso nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma, citando l’anello del potere, al centro dell’opera più nota dello scrittore e filologo britannico ‘Il Signore degli anelli’.

