Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Mi fa molto piacere essere qui a riflettere sull’Europa, no non è presto perché in questo momento ormai l’Europa prende tutti noi, è la nostra sfida. La sfida di noi riformisti è completare l’Europa, fare un’Europa federale, che sia unita, forte, grande e che torni a essere rilevante nel mondo”. Così l’ex premier Romano Prodi intervenendo al Forum Europa del Pd in corso a Roma.

