Roma, 16 dic. (LaPresse) – “I Governi di coalizione ha fatto prevalere l’oggi sul domani, il compromesso sul progetto. Ora spero che il Pd metta al centro il progetto, perché in questo vuoto il populismo ha finito con il prendere sempre più peso. Il populismo non è un evento casuale, ma il rifugio di chi non trova una casa nei partiti e molti non l’hanno più trovata nemmeno nel Pd. Il Pd ha perso 6 milioni di voti, questo vuol dire che dobbiamo fare molta strada, ma il Pd ha un rapporto ancora forte con la società italiana e resta l’unico partito politico che è ancora capace di parlare con i suoi elettori e che ha sempre avuto forti e coerenti radici a Bruxelles”. Così l’ex premier Romano Prodi intervenendo al Forum Europa del Pd in corso a Roma.

