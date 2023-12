Milano, 16 dic. (LaPresse) – Una storia a lieto fine quella del milanese Roberto Coppola, la cui scomparsa era stata denunciata nel 2016 fa dalla madre: l’uomo è stato infatti ritrovato dalla Polizia vivo e in buona salute in Texas. La scomparsa dell’uomo, avvenuta verosimilmente a Calgary e denunciata nel 2016 dalla madre, aveva da subito fatto scattare le ricerche. Su input dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse la Polizia aveva avviato lo scorso agosto una nuova indagine e gli agenti della Squadra Mobile di Milano il 25 agosto scorso hanno sentito la madre. Alla luce delle dichiarazioni della donna, essendo emerse nuovi elementi rispetto alla denuncia del 2016, è stata trasmessa alla Procura di Milano una nuova comunicazione di notizia di reato. L’autorità giudiziaria ha così avviato un’attività internazionale attraverso rogatorie giudiziarie verso il Canada e gli Stati Uniti, paesi dove portavano le ultime tracce dello scomparso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata