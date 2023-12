Roma, 16 dic. (LaPresse) – “E’ importante per la sovranità che siamo noi a decidere chi entra nei nostri Paesi e non le gang criminali”. Così il premier britannico, Rishi Sunak, intervenendo ad Atreju. “Se non arriveremo a questo gli elettori non saranno contenti e non ci sosterranno – ha aggiunto – dobbiamo avere il controllo dell’immigrazione. Le persone devono sapere che se verranno illegalmente non potranno restare”. Giorgia Meloni, ha continuato Sunak, “ha fatto un accordo con l’Albania e noi ne abbiamo fatto uno con il Ruanda, vogliamo interrompere il business di queste gang criminali”.

