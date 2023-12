Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Noi su questo tema fondamentale il 19 e 20 gennaio terremo la conferenza nazionale del PD sull’immigrazione e l’accoglienza. Presenteremo la nostra proposta per il superamento della Bossi-Fini e per politiche più giuste in Italia e in Europa”. Così la segretaria Pd Elly Schlein aprendo l’assemblea nazionale dem in corso a Roma. “Sul piano europeo serve una nuova Mare Nostrum, per salvare le vite. Una missione europea di ricerca e soccorso in mare. E serve soprattutto una seria politica di vicinato, un salto di qualità, nel partenariato con l’Africa. Lenti nuove per guardare al Mediterraneo”, ha aggiunto.

