Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Non accetterei altre richieste” di accordo sui migranti come quello stretto con l’Italia “da altri Paesi Ue”. Così il premier albanese, Edi Rama, intervenendo ad Atreju. “Abbiamo avuto altre richieste” da “Paesi cugini”, ma “abbiamo detto no”, aggiunge Rama, “l’Italia non è un Paese cugino è un fratello, una sorella”. Secondo Rama l’Italia, a differenza di altri, “non sta solo cercando un posto dove trasferire il problema” dei migranti “ma sta cercando di allargare lo spazio per gestire questo percorso”.

