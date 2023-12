Roma, 16 dic. (LaPresse) – Sulla decisione della Corte costituzionale albanese in merito all’accordo Italia-Albania sui migranti “sono fiducioso, perché l’accordo non ha niente di anticostituzionale”. Così il premier albanese, Edi Rama, intervenendo ad Atreju. “Attendiamo la decisione con calma, poi ci metteremo a lavorare bene”, aggiunge Rama, dicendosi anche “fiducioso” che la decisione verrà presa prima della prossima primavera “perché è un accordo importante tra due Stati e i rispettivi governi devono sapere come andare avanti senza perdere tempo”.

