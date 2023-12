Roma, 16 dic. (LaPresse) – L’immigrazione non può risolvere il calo demografico. Così il patron di Tesla ed Elon Musk, intervenendo ad Atreju. Per contrastare il calo della popolazione “non possiamo dipendere da altri Paese”, ha aggiunto Musk, “ogni volta che un Paese diventa industrializzato la sua popolazione inizia subito a scendere”. La Cina, ha sottolineato, “perderà il 40% della sua popolazione”. L’immigrazione, dunque, “non può risolvere il problema”. Ma, ha continuato, “bisogna favorire la nascita di una nuova generazione” facendo figli “altrimenti questa non ci sarà”.

