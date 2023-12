Milano, 16 dic. (LaPresse) – La morte per errore di 3 ostaggi israeliani “ha spezzato il mio cuore e quello dell’intera nazione”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, parlando in conferenza stampa. Ma, ha precisato: “Non allenteremo lo sforzo militare e politico per la restituzione dei nostri ostaggi. La pressione militare è necessaria sia per la restituzione degli ostaggi che per la vittoria. Senza la pressione militare, non saremmo stati in grado di ottenere il profilo dei 110 rapiti. Senza di essa non abbiamo nulla”.

