Milano, 16 dic. (LaPresse) – David Barnea, capo del Mossad israeliano, dovrebbe incontrare il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani in Europa questo fine settimana per discutere la ripresa dei negoziati per un accordo che vedrebbe il rilascio degli ostaggi rimasti a Gaza. Lo riferisce il sito statunitense Axios, citando due fonti informate sulla questione. Se l’incontro avesse luogo, sarebbe il primo tra alti funzionari israeliani e del Qatar dal crollo della tregua temporanea avvenuta il mese scorso. Stando al sito, i mediatori del Qatar hanno contattato i funzionari israeliani lo scorso fine settimana per vedere se ci fosse interesse a rilanciare i colloqui indiretti con Hamas su un nuovo accordo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata